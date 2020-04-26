五一假期疫情下水盡鵝飛　首現「零」旅行團入境

本周四(30日)起將有4天長假期，即佛誕、勞動節、周末及周日，然而受到新冠肺炎疫情影響，市民被迫繼續留港消費，料離島及郊區將會再次出現人滿之患。與此同時，由於中港兩地均未放行跨境遊，今個「五一」勞動假期間內地團將首度絕迹香港，酒店房價亦不再出現以往長假期的「海鮮價」，3星級酒店維持300至400元一晚的低價，5星級酒店不少亦降價至千多元1晚。

去年受惠於高鐵及港珠澳大橋通車，內地五一假期有約100萬人次的內地客訪港，較前一年的3日假期，多出66%。然而反修例事件，加上新冠肺炎疫情，內地抵港人士強制檢疫令仍然生效，令內地訪港登記團數目，早於3月份已跌至零，五一亦不會有零的突破。

香港入境團旅行社協會主席吳光偉表示：「肯定是零團，連個人遊都無！」目前仍未知道內地何時放行內地團來港。

過往五一假期酒店訂房均會上調，不過，記者在訂房網站查詢該檔期的訂房價格，「海鮮價」升幅的房價不再。以尖沙咀旅遊區為例，3星級酒店每晚房價多只是300多元，其中金馬倫道的The Otto Hote的房價低至315元， 4星級酒店如皇家太平洋酒店亦只是500至600元1晚，即使是5星級酒店的香港朗廷酒店，1040元亦有交易。

此外，因應疫情多國封閉，外遊團全面停頓，雖然有旅行社欲開拓本地綠色旅遊，冀另闢出路，惟政府延長禁聚令，五一4天假期推銷本地遊團亦無望。縱橫遊執行董事袁振寧坦言，在禁聚令下，限制4人以上聚集，推行本地團在執行上有困難。