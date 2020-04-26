郵遞炸彈威力強 　警方拍片教市民如何辨識

灣仔警察總部上周一（20日）收到恐襲常用的土製爆炸裝置，收件人更是警務處處長鄧炳強，事件成為歷來首宗針對警務處處長的爆炸品案件。警方Facebook今（26日）上載一條短片，講述該宗郵遞炸彈發現案，強調郵遞炸彈不論大小，由小信封至包裹不等，如藏有炸藥，足以將2呎範圍內的人炸傷，甚至死亡。

郵遞炸彈的構造主要在於拆開或有物品從信封或包裹中取出時爆炸，目標為通常拆開郵件的人。大部分郵遞炸彈按設計可在郵寄系統內留存一段時間，並相當堅固。警方早前以250克高性能炸藥作示範，分量大約為1罐罐裝飲品，能輕易炸爛假人衣物，而手掌和雙臂亦遭炸斷。

警方指，若市民不幸遇上懷疑郵遞炸彈時，可循多方面作出分辨，包括異常沉重、保護物料過量、來歷不明、電線外露，又或巨額郵費；若郵件同時符合上述數項特徵，便顯示很有可能是郵遞炸彈。

警方引述保安局建議，若發現可疑包裹，應放在最近的穩固平面上，切勿嘗試打開。有關人士亦需要離開房間並關上房門，禁止其他人進入房間，同時要盡快通知警方或保安主任 。

假如市民打開郵件才發覺可疑，應該將包裹或郵件裏面已取出的物品盡量輕放在最近的穩固平面上，並盡量保護自己的面部及身體，方法是把可疑物品放在堅固的物體如鋼櫃後面，或步出房間後以牆壁作屏障，把物品輕輕放在房門角落附近的地面上。