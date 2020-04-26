修例風波：狠批美機構混淆是非顛倒黑白　駐港公署作強烈譴責

去年的反修例示威持續9個月，對本港經濟民生造成極大影響。外交部駐港特派員公署今(26日)發表聲明，强烈譴責美國國際民主研究院(NDI)發表的報告扭曲修例示威的是非曲直，美化暴力行為，又批評該組織一直打着民主、人權的幌子「混淆是非、顛倒黑白」，對其他國家及地區的事務說三道四、造謠撞騙，在國際上毫無公信力。

NDI上周四(23日)發表報告，認同反修例示威者的訴求合法、合理，惟政府依賴警察鎮壓示威，批評警方使用過高武力。NDI又要求政府成立獨立調查委員會並重啟政改，中央政府亦要實現對一國兩制的承諾。

外交部駐港公署發言人在聲明中表示，NDI一直打着民主、人權的幌子「混淆是非、顛倒黑白」，戴着有色眼鏡和偏見對其他國家和地區的內部事務「說三道四、造謠撞騙」，更形容NDI在國際上「臭名昭著」，毫無公信力可言，卻借發表報告插手香港事務。

發言人指，報告扭曲修例示威的是非曲直，美化暴力行為，卻對克制、正當執法的香港警察多加指責，更將極端示威者的攬炒違法行為包裝成「爭取民主」，卻避而不談示威者破壞法治，衝擊一國兩制的本質。

發言人又批評NDI鼓動其他國家聯手干預香港事務，利用《香港人權與民主法案》製裁香港，形容做法卑鄙。發言人稱，正是以這類組織為代表的外國干預勢力，長期勾結香港反中亂港分子，挑動對抗，才種下香港法治不彰、社會不寧、局勢不穩的惡果，並指這類組織必將為惡行付出代價。