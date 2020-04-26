抗疫津貼設限　業界指仍有大量閒置的士無人租

新冠肺炎疫情下的士乘客量大減，政府早前推出的防疫抗疫基金「開水喉」津貼的士車主和司機。的士業界表示，早前有近萬名現職的士司機因為疫情而停工，近6千輛的士被閒置，惟近日政府宣布提供津貼後，有大量司機查詢租車，但實際重新租出的的士只佔數百輛。

政府早前公布，向每輛的士車主發放一筆過3萬港元津貼，同時向常規的士司機發放每月6千港元津貼，為期6個月，但申請人必須在今年1至3月持有有效的士司機證，並且證明期間租車開工不少於一個月，加上須在今年4至9月租車開工最少2個月，方符合資格。若未能符合上述資格，只要申請人在今年1至3月持有有效的士司機證，並能證明期間租車開工不少於一個月，則可獲發一筆過7500港元津貼。

資深的士司機杜燊棠表示，政府未公布相關津貼前，業內有1萬名現職的士司機，因為疫情下客量大減，加上害怕開工會受到感染，選擇停工，導致業內有近3分之一的的士沒有人承租而閒置在停車場，數量接近6千輛。但他指，近日多了早前停工，甚至本身只是偶然做替更的的士司機找車主租車，然而不代表閒置的的士悉數被重新租出，因為車主擔心該批司機只是短暫租車來領取津貼，一旦津貼到手便不再租車，屆時的士再被閒置，車主需重新找地方泊車，「一旦架車開咗出去，未必搵到平的車位重新泊返。」他又指，政府提供的津貼不多，呼籲車主現時切勿輕易加租，否則蠶食了司機所得津貼，只會令到更多司機不願意租車開工，得不償失。

香港的士商會主席黃保強亦指，近日多了人查詢租車事宜，但實際重新租出的閒置的士不多，因為並非每名查詢人士都符合領取津貼條件，部分人不知道領取津貼須出示之前的租車紀錄，而有相關紀錄的的士司機部分人亦因為其司機證過期未續而失去資格，加上車主擔心有意租車的人只是「短租」，「拎完着數就走」，因此業內仍有大量的士被閒置。