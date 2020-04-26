女學生稱遭父性侵　家人反問：有無證據

一名女學生前日（24日）於Facebook專頁「名校 Secrets」發文，稱自幼遭到父親性侵，直至上星期向家人將事件和盤托出，不但未獲家人信任，反遭到多番質疑，其母親圖隱瞞事件<要求女兒「收聲」。面對家人反應，女學生坦言好辛苦好難受，「全家靜（淨）係想維護個禽獸，冇人諗過幫我，冇人當我係人。」

一眾網民得悉事件後，怒斥女事主家人毫無人性，亦促事主盡快尋找機構、社工及報警求助。

該名女學生發文指，上周向家人訴說自幼就遭到父親性侵的經過，但其母卻要求女兒「收聲」，以隱瞞事件，更叮囑勿向其姐姐和哥哥提及。

數日後，女學生將此事告知兄姊兩人，亦未獲體恤，更遭兄長不斷質疑事主的指控，要求事主提出證據，更指即使事件真有其事，「唔發生都發生咗，提嚟做咩？」

女事主對家人反應大感失望，「我想問乜係屋企比人非禮會有證據架咩？發生咗就唔可以爭取返公道？發生咗就唔洗分是非黑白？明明我先係受害者，唔開心個個，反而要比屋企人冷言冷語。」

有關發文引起網民關注，既同情女事主遭遇，亦不忘狠批其家人所作所為，對女事主的狀況視而不見。有網民建議女事主尋找社工協助及報警；另有網民建議她尋找風雨蘭，「girl give u a hug first，你可以搵風雨蘭 唔建議一開始就自己報警，我哋都會幫你。」