主科通識科明開考　考生「疫」境自強心理質素成關鍵

中學文憑試(DSE)明日(27日)起進入主科開考，首個開考主科為通識教育科，疫情下今年考生「冇圖書館、冇補習班」，加上開考前逾3個月一直停課，經歷了不一樣的考試。有學界人士指考生應考時的心理質素是非常關鍵，料會受不正常的學習模式所影響。另外，環境保護署又預測本港的空氣污染維持在較高水平，隨時影響身體健康，以及降低作戰表現。在天時地利人和欠奉下，莘莘學子只能自求多福。

應屆考生在疫情下應考，學友社學生輔導顧問吳寶城指今年考生的心理質素成為關鍵，又認為停課影響自主能力較差的考生較大，因為該些考生缺乏他人督促，但他認為「去到中六咁大個其實好個人」，相信對主動性較高的學生影響不大。他續指，部分考生的居住環境較狹窄和嘈吵，未必能提供舒適的溫習環境，但疫情下自修室和補習社均停開，學校模擬試和補課均取消。

吳表示，考生原來的學習模式受到衝擊，或會導致今年整體考生的表現水平降低，吳提醒考生謹記提早到達試場，由於小息部均會關閉，需要留意用膳安排，調整作息時間。

疫情下各學校紛紛以網上教學實行「停課不停學」，李求恩紀念中學副校長徐曉琦認為，網上教學雖然方便，但同學之間的討論和師生互動減少，「係冇辦法之中嘅辦法」。主科通識科明日開考，徐認為今年考生情緒較去年緊張，提醒考生答題時要清晰，輔以例子說明，又指考生在這場「特別的公開試」更要考驗抗疫能力，殊不簡單，「第一年亦希望係最後一年」。

香港教育工作者聯會主席黃錦良指，各學校今年均嚴陣以待，幸而開考首兩日只有零星不適的情況，運作尚算流暢。他表示，疫情導致考生學習模式「冇咁正常」，建議他們放鬆心情。他又為應屆考生送上「愛拼才會贏」，希望有一份拚搏精神。