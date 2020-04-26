港大醫學院舉行實體筆試　學生會斥置師生安危不顧

香港大學學生會今日（26日）向港大李嘉誠醫學院院長梁卓偉及副院長梁嘉傑發出公開信，批評港大醫學院作為醫學界首屈一指學府，卻反防疫政策而行，主動向政府申請豁免，讓護理學院、中醫藥學院及藥理及藥劑學系之課程如期舉行實體筆試，「置考評於師生安危及公共衞生之前」，學生會促請醫學院以公共衞生為大前提，在4月29日前宣布實行網上考試。

公開信指，醫學院曾於其內部電郵答應學生，於考試期間實行嚴格檢疫程序，確保考試場地不會成為病毒溫床，惟上周有醫科生於檢疫過程被發現體溫過高，及後送往醫院並初步驗出對新冠肺炎呈陽性，覆檢結果則呈陰性，反映回校考試之風險。學生會指，醫學院應比大眾更清楚部分新冠肺炎患者全無徵狀，現行檢疫程序不足避免交叉感染。

學生會又指，本港其他大專院校均以網上考試替代回校考試，醫學院則搬出「專業」原則及難以核實同學身份為由多作推塘，強調回校考試才可保持認證水平。學生會不理解為何醫學院未能參考各大專院校做法，以維持認證水平且保障師生健康。