財庫局新局長許正宇上任5天　政助楊寶蓮自爆辭職

政府問責團隊日前大換班，多位新局長上任5日就有首名政治助理宣布離任。在許正宇接替劉怡翔出任財經事務及庫務局局長之際，該局政治助理楊寶蓮今日(26日)在社交網站「自爆」離任，許正宇亦證實楊於今日已辭職。楊指認為現在是適當的時候離開，並祝愿許正宇一切順利。許正宇其後在楊的貼文下留言作出祝福，並表示兩人一定會在前路上再遇。

楊寶蓮在2017年8月開始擔任財庫局政治助理，至今超過2年半。她在貼文中指，能在該崗位服務市民是她的榮幸，但認為現在是適當的時候離開，以及展開事業和人生新的一頁。楊稱在接下來的時間會稍作休息，希望停一停、想一想，為未來新的挑戰做好準備。她祝願許正宇及團隊一切順利，亦感謝前局長劉怡翔的栽培和教導，祝願劉退休生活愉快。新任民政事務局局長徐英偉則留言「祝妳今後事業成功！」

多名議員曾批評部分副局長和政治助理經常「冇影」，甚或在活動場合「打卡」。其中身兼行政會議成員的議員葉劉淑儀亦曾於立法會會議上，批評副局長及政治助理的水平參差不齊，更點名批評楊寶蓮甚少在會議上出現，形容楊是「只負責與局長周圍應酬的跟班」。

其實於現屆政府中途離任的不止有楊寶蓮，前律政司司長袁國強過渡至現屆政府約半年後離任，成為現屆政府首位離任的問責官員。