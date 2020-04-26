三招對付郭榮鏗攬炒　建制派望梁君彥出手

立法會內務委員會停擺逾半年，由去年10月復會至今已召開第16次會議，但仍未能選出正、副主席，建制派對主持內會的公民黨法律界議員郭榮鏗感到氣憤。據了解，建制派有3招對付郭，但礙於提出不信任動議及修改《議事規則》太費時，隨時拖到會期結束都未能做到，故要求立法會主席梁君彥盡快尋求到外間的法律意見，確立現任內委會主席李慧琼仍擁有一定的主持權力，即可解決內會停擺。有學者亦直指梁君彥出手是最快解決困局的方法。

國務院港澳辦和中聯辦早前連番點名批評郭榮鏗及反對派議員故意「拉布」，直斥郭濫用權力，試圖「政治攬炒」，嚴重干擾立法會正常運作及阻礙立法會依據《基本法》履行職責，導致大量涉及經濟民生及社會發展的重要立法活動無法進行，認為郭是違反議員宣誓誓詞及涉嫌公職人員行為失當。

其後，港府亦曾多次批評郭拖延內委會選出正、副主席，外界亦有聲音希望政府就事件入稟法庭，但政府則公開表明由立法會糾正內委會的困局。

內委會日前召開第16次會議，但仍未選出主席，建制派怒轟郭同反對派攬炒，至於如何解決內委會停擺的困局，據報已準備各種方案，隨時都可以用。據了解，建制派有3招對付反對派，其一是向郭提出不信任動議或譴責議案，但仍未有決定由哪位議員提出議案；其二是修改議事規則，但兩種方法都相當費時，尤其本屆立法會期只剩約3個月，隨時拖到會期完結都未成事。

根據《基本法》第79條，立法會議員如因行為不檢或違反誓言而經立法會出席會議的議員2/3通過譴責，立法會主席將宣告其喪失立法會議員的資格。現時有67名立法會議員，建制派和非建制派的議席差距分別為43席和24席，非建制派仍佔全體議員數目的1/3，因此建制派即使向郭提出譴責議案，預料郭仍能保住議席。

至於不信任動議方面，假如建制派議員在內委會上向郭榮鏗提出不信任動議，並夠票通過，或會由最資深的議員，即民主黨涂謹申主持會議，預計又會出現瘋狂拉布，難以成事。

由於上述兩種方法都不可能在短期內解困，焦點就落於梁君彥身上。他已於3月底尋求外間資深大律師法律意見，以解決內會的困局，但至今仍未有結果。

去年10月立法會法律顧問的意見，指現任內會主席李慧琼只能決定會議日期及時間，議程須經由選出的新主席去決定。據了解，建制派希望梁君彥尋求外間的法律意見，能夠推翻立法會法律顧問的意見，從而確立李慧琼仍擁有一定的主持權力，可以先安排內委會的議程，包括處理成立法案委員會等。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，無論是修改《議事規則》或向郭提出不信任動議，都會惹起泛民不滿，甚至瘋狂拉布，預料在本屆會期內都不能成事。他認為，建制派都傾向由梁君彥出手，以外間資深大律師尋求意見是最快和最有效解決內會困局，故此先待梁君彥尋求意見的結果，才決定後着。