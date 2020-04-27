探射燈：樓上吧藏污納垢　違法賣酒　愈冚愈有

近年屢揭無牌樓上吧罪案叢生，即使持牌樓上吧亦烏煙瘴氣。

政府監管不力，樓上吧藏污納垢應予取締！近年屢揭無牌樓上吧罪案叢生，即使持牌樓上吧亦烏煙瘴氣。東網直擊有樓上酒吧無視禁令，公然賣酒做生意，隨時令疫情爆發。多區樓上吧走火通道更滿布雜物，遇火警時酒客隨時一鑊熟。樓上吧現時由酒牌局審批發牌，並諮詢多個政府部門包括警方、消防處等，惟各界質疑樓上吧黃賭毒罪案樣樣齊，酒吧淪毒吧，足見監管、巡查不足，促當局停止發牌；無牌樓上吧更冚完又開，被質疑有保護傘包庇，應全面取締。

「有位未？有無訂位？」酒吧禁令仍然生效，不少樓上吧繼續開舖招呼客人。旺角一間樓上吧，店員招呼佯裝客人的記者入內飲酒，當日7七名客人在場食煙、飲酒，店員雖有為客人量度體溫，惟有客人並非進食卻無戴上口罩。酒吧外的走火通道亦滿布消防隱患，沿走火樓梯向下行，通道有多張疊起的枱櫈，一旦遇上火警，恐阻礙逃生。

另一間旺角的樓上吧雖無營業，店後樓梯同樣擺放多張櫈，且有易燃的紙盒，其他樓層走火通道亦擺滿各種雜物，造成嚴重阻塞，客人隨時逃生無門。而尖沙咀一間樓上吧因裝修關係，門外放有天拿水及建築材料，多個樓層的防煙門都打開；銅鑼灣的一間樓上吧後樓梯，亦擺有紙皮箱、膠桶及垃圾桶等雜物，阻塞防煙門，更有人在場食煙。

近年樓上吧涉黑幫、毒品的問題屢見不鮮。警方在2018年至今年3月，在全港各區娛樂場所包括樓上酒吧，破獲46宗嚴重毒品案件，拘捕162人。

而2017年至去年，警方共進行456次打擊無牌售酒的行動。日前亦在尖沙咀搗破一間無牌樓上毒吧，拘捕43人。

「樓上酒吧藏污納垢，應當盡快取締。」酒牌局前成員、「廿三萬監察」發言人王國興批評，酒牌局應當修改過時政策。他指出當初酒牌局發牌予樓上吧已引起很大爭議，部分樓上吧有黑幫「睇場」，涉及販毒、吸毒等罪案，問題叢生。樓上吧位於大廈內，違法亦難被察覺，又會在電梯大堂、走廊等位置安裝閉路電視監控，可及時發現是否有執法人員登門，增加警方執法難度。他又指，發牌予樓上吧源於當局錯誤政策，必須改正，取消發牌。

「酒吧發牌應該特別嚴謹，但問題愈嚟愈多，政府應要檢討係咪仲應該繼續發牌。」議員葛珮帆指，如有酒吧曾多次違例，其後亦可獲發牌繼續經營，更會惹人懷疑發牌過程中是否監管不足或存在漏洞。

「樓上酒吧易成為罪惡溫床，政府應考慮取締。」理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，樓上吧發牌涉及警方等多個部門，如有問題酒吧得以繼續營運，亦惹背後是否有保護傘之嫌。

食環署發言人表示，截至今年3月底，全港共有318間持有酒牌（包括會社酒牌）的樓上酒吧。鑑於樓上酒吧相對較容易引起公眾關注，酒牌局在審批樓上酒吧的酒牌申請時予以特殊考慮，並會加入附加牌照條件，要求樓上酒吧的酒牌持牌人修畢酒牌局舉辦的酒牌研討會，及在釐定人數上限時採用90%的安全系數。

警方發言人表示，會繼續留意各區情況，透過不同渠道收集毒品情報，適時採取相應行動，以打擊各類型毒品及任何形式的販毒活動。

消防處發言人表示，該處接獲酒牌申請轉介時，會就處所進行實地風險評估。如該處所適合用作相關用途時，該處會制訂詳盡的消防安全規定予申請人遵辦，當申請人完成消防安全規定後，消防處會進行巡查，並在確定消防安全規定遵辦後以書面通知發牌當局。