東方日報A1：新冠病毒詐死　逾700人出院埋播疫殺機

醫院管理局公布，本港目前最少有九名新冠肺炎康復患者出院後，再次對病毒檢測呈陽性的「復陽」情況。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港有兩名復陽病人病毒量較高，會具傳播風險，有需要送更多樣本分析，確定有無需要調整出院標準。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超亦認為，本港約有百分之二出院病人復陽的比率不算低，建議為出院病人在覆診時再進行一次病毒檢測。專家擔心，病人復陽具有病毒傳播力，如病人從事包括院舍、醫護人員、懲教署人員等高危行業時，在工作地點「播毒」，可能會導致疫情失控。

本港昨日再增加一宗復陽個案，一名二十歲由英國返港女病人於本月十七日出院，惟她近日出現病徵，上周五被安排入住屯門醫院接受治療，是本港第九宗復陽個案。許樹昌表示，復陽個案很大可能是病毒基因的「屍體」，病毒是活躍或已死亡，一般須看CT值，數值愈高、病毒活躍度愈低，香港大學早前做過測試，CT值超過三十便種不到菌，即屬安全水平；另亦要抽血查看中和抗體分量是否高水平。他說，本港復陽病人中有兩人CT值仍低於三十，即體內病毒量相對較高，該兩名病人出院後曾去過不同地方，可能有社區傳播風險。

至於復陽的高危人士方面，許引述內地及南韓均就此發表過研究，發現身體差、免疫系統有問題的人士較易出現復陽情況，但亦有年輕人出現陰轉陽的個案。他又提及，曾有住院病人的CT值不斷變動，認為有需要送更多樣本分析，才可確定CT值三十以上是否真的安全，以及研究有無需要調整出院標準。

梁子超指出，目前本港有逾七百人出院，當中約有二百人剛出院，部分未完成十四天的醫學監察；已出院、並完成醫學監察的人士約有四百至五百人，當中有九人復陽，即復陽病人比率約百分之二，屬偏高水平。他認為，現階段勿將出院病人視作完全康復，因一部分人體內的病毒或仍未完全清除，建議為出院人士在覆診時再作覆檢，找出多少名病人復陽，以及找出復陽的高風險人士等數據後，再決定是否有需要延長病人的醫學監察期及調整出院準則。

復陽病人流入社區，或成「隱形病人」播毒。梁指出，大部分復陽病人的病毒量不高，但病毒可能仍然活躍，不排除這些病人具有傳播力，如病人從事高危職業或與高危團體有關，包括院舍、醫護人員、懲教署人員等，在其工作地點「播毒」，更可能會導致疫情失控。

梁又稱，目前復陽個案分為三類，包括出院後一段時間復陽、出院後有病徵，以及病毒維持一個月仍持續陽性。他解釋，人體的免疫系統會在發現病毒兩星期內產生很強的免疫反應，以消滅病毒，惟此病毒可能有辦法抑制免疫系統，存活在人體內持續逾一個月。他又不排除復陽個案是因為抽樣本的問題，或有病人的病毒量以極低程度複製，令病人身體出現狀況，才令病毒重新活躍。

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