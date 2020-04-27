東方民調：800億元保就業計劃千瘡百孔

港府先後推出兩輪防疫抗疫基金救市，合共逾一千六百億元，但仍有不少行業未受惠，第二輪防疫抗疫基金港府代出糧期望保就業，卻遺漏日益嚴重的失業大軍。有零售業界預料，旅遊業短期內難恢復，今年失業率將超出沙士水平。勞工界則對香港就業前景感到悲觀，又批港府防疫抗疫基金「愈補愈漏」，促港府設緊急失業援助金。

香港失業人數由去年十二月至今年二月的十三萬四千一百人，上升至今年一月至三月的十六萬二千二百人，增約兩萬八千多人；同期就業不足人數亦由五萬九千一百人上升至八萬二千八百人，增約兩萬三千人；總就業人數則由三百七十六萬多人下跌至三百七十二萬多人，減少約四萬八千多人；總勞動人口亦由三百九十萬人下跌至三百八十八萬人，減少約兩萬多人。

失業率急速惡化，大多數主要行業的失業率及就業不足率均見上升，升幅較為顯著的行業包括建造業、零售、住宿及膳食服務業。有經濟師分析，以往較穩定的行業，例如金融業，失業率亦上升，香港失業率或有機會升至百分之五。

港府繼推出涉三百億元首輪防疫抗疫基金後，再推出第二輪基金，涉約一千三百七十五億元，當中以八百億元推行「保就業計劃」，向合資格僱主提供半年工資補貼，保障在此期間不裁員，但計劃未落實已被揭漏洞多多，即使事後修補，亦未能解決僱主刻意減薪、放無薪假及炒高薪員工等漏洞。而失業者、自僱人士及沒有強積金戶口僱員卻無法受惠於工資補貼計劃。

香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠稱，有業界員工自去年十一月開始失業，以散工維生，不少年輕從業員亦已轉行。疫情下面臨全球封關，形容「差過沙士」，因當時仍有小部分旅客訪港，而當年業界失業率逾百分之七，料今年失業率將超出此水平。

有勞工團體指港府的失業率屬滯後數據，當中更沒有計算自僱人士失業等因素，故未能反映真實失業情況，目前綜援以家庭為申請單位，未能直接幫助失業人士，認為港府應設立緊急失業援助金。