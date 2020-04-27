東方民調：救市力不逮　扶貧不到位

新冠肺炎疫情衝擊各行業，香港最新失業率衝至百分之四點二，創十年新高，當中消費及旅遊相關行業失業率達金融海嘯後最高水平，惟失業率預料仍未「見頂」。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指，香港受暴疫重創，失業率勢必急速惡化，又批評港府無能，力有不逮，防疫抗疫基金未能補漏拾遺，遺漏失業大軍，扶貧又不到位，轟冇靈魂政府抗疫救市慢，非急市民所急。

統計處最新勞動人口統計數字顯示，經季節性調整後，今年首季失業率達百分之四點二，上升零點五個百分點；就業不足率上升至百分之二點一，亦是接近十年來的高位。餐飲服務業是失業重災區，與消費及旅遊相關行業的失業率則急升至百分之六點八，就業不足率亦急升至百分之三點九，分別是○九年全球金融危機爆發及○三年沙士以來高位。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問四百六十九名十八歲或以上市民，結果顯示，香港失業率升至十年高位，更有上升趨勢，五成受訪者憂慮，受暴疫重創，就業情況短期內難好轉；兩成五憂失業率急速惡化，恐超沙士水平；兩成擔心屬滯後數字，就業前景更悲觀。

旅遊業面臨停滯，多個相關行業放無薪假及裁員，五成受訪者形容情況嚴峻，手停口停；三成二直指基層處於水深火熱；一成四指無生意，港府代出糧無作用。

第二輪防疫抗疫基金遺漏失業大軍，官員叫失業者領綜援，四成五受訪者認為，應盡快設立緊急失業援助金；兩成七認為，長期應成立失業保障制度；一成七轟港府見死不救，涼薄。

港府工資補貼計劃被揭漏洞要微調，但剝削員工情況仍存在，三成九受訪者批評未能幫助有需要員工；兩成六斥港府小修小補，見步行步；兩成五轟港府力有不逮，補完又漏。

港府先後推出兩輪防疫抗疫基金，但多個行業仍未受惠，三成九受訪者直斥扶貧不到位，未能補漏拾遺；三成二促增設第三輪基金紓困；一成七批評門檻欠彈性。

新加坡及澳門政府已派錢給市民應急，港府派錢一萬元七月才發放，四成一受訪者轟港府無能，非急市民所急；兩成七斥缺乏危機管理；一成六批評冇靈魂政府抗疫救市慢。

綜觀情況，大部分受訪者憂香港失業率持續惡化，不少打工仔已手停口停，惟港府的抗疫措施補完又漏，未能受惠，基層正處於水深火熱，惟當局連一萬元「應急錢」也派得慢。