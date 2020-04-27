網民熱話：為缺德行山客執手尾　清潔工擔挑孭垃圾落山

行山在疫情下成熱門活動，但自己垃圾應該自己帶走，為人為己，在山頭亦要保持清潔。有網民日前在Facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」貼文，指行山途中目擊心酸一幕，一名年邁而行路不穩的清潔女工在山上處理行山客遺留的垃圾，孭着一大袋垃圾落山，事主忍不住慨嘆：「睇到心都酸...咁大年紀，路都行不穩。」

從目擊者A Ngau Ng上載的圖片可見，一名滿頭白髮的清潔女工，以樹枝作擔挑，挑起一大袋垃圾沿樓梯步行到山下，該袋垃圾體積幾及清潔工半個人高，對老人家而言顯然非常吃力。目擊者不禁留言：「睇到心都酸...咁大年紀路都行不穩...仲要將大袋垃圾拎落山...」更有感而發為人子女要多關心自己父母，別要為自己找藉口而忽略他們的存在。

不少網民看過事件後，更直指不少行山人士有欠公德，「唔知老人家背後故事，一切由根源開始，行山者應自己處理自己垃圾自己帶走」，「將自己垃圾要帶走之餘，見到垃圾都幫手執埋走」。亦有人直指百行以孝為先，「繳稅是公民責任，養老是政府責任，孝親是子女責任。」

網民有話說：

Kevin Ngo：在香港，最偉大職業，一定係清潔工人

Lam Lam：大家見到老人家可以幫一幫

梁廷鋒：清潔員工先至值得加雙倍人工！！

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：