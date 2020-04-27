5萬DSE生疫戰通識科　學校嚴陣有考生戴N95

夏同學指父母着他戴上N95口罩應試。(何天成攝)

中學文憑試今日(27日)考通識科，為首個開考的核心科目，有5萬多名考生應考，多個試場嚴陣以待。位於荃灣荃景圍兩所中學早上約7時半已有60、70名考生在校門外等候入內。在外等候的夏同學表示，通識科是他首個應考的科目，父母着他戴上N95口罩應試。他指之前未戴過N95，為免太過焗促影響表現，故有準備外科口罩作後備。

家長徐先生陪兒子乘的士到達大圍試場。徐表示，擔心兒子不熟路，所以陪他前來，亦有為他準備後備口罩。對於今年文憑試押後，他認為兒子的心情有少少受影響，不過鼓勵他「係大圍嘅，唔係只有一個中六學生(面對此情況)」，着他盡力就可以。

而在九龍城的李求恩紀念中學，亦有不少莘莘學子早上7時就抵達試場，少數考生忘記填寫健康申報表要即場量體溫補填，全數200多個考生均能順利「過關」。有考生表示在疫情下開考感到緊張，擔心考場空氣流通欠佳，重演日前有考生不適的場面。該校副校長徐曉琦形容：「做咗咁耐都未試過咁早就有咁多考生，以前好多8點3先跑入嚟。」

梁同學表示，今日是第一科考試，有點緊張，因應疫情帶備了抗疫用品，「酒精用品同一袋口罩」作後備之用。對於前日有考生在開考前不適，他擔心今日亦會重演一樣的情況，「擔心啲地方太擠迫，空氣唔流通，考生會唔舒服，戴住口罩又可能會有呼吸唔流暢」。