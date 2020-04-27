區諾軒襲警判社服　法律界人士批刑期過輕促政府上訴

前立法會議員區諾軒於去年7月8日凌晨在旺角警民衝突期間，被指用大聲公推一名警長的長盾，及用大聲公與一名警司對話時聲浪太大，令警司聽力受損，早前被裁定兩項襲警罪罪成，上周五(24日)被判140小時社會服務令，區表示「一刻都沒想過」此案會襲警罪成，決定上訴。有法律界人士則不同意有關判刑，指區諾軒的判刑明顯過輕，法官判刑時犯上原則性的錯誤。

該法律界人士引述高院法官馬永新在一名吸毒者推倒正在拘捕他的警員一案所説，「襲警毫無疑問是嚴重罪行，除非情況非常特殊，否則應判監禁」，而區在案中顯然沒有特殊情況，並且由於他在兩項單獨的襲警罪被定罪，認為主審裁判官應遵循馬的判刑指引，裁判官判處社服令的刑罰顯得不合理地寬鬆，因為當中沒有適當的理由，就偏離對此類攻擊案適當的刑罰，故他認為政府需考慮覆核刑期。

另外，將軍澳「連儂牆」行人隧道於去年8月發生的斬人案，一名男導遊因不滿示威者搞壞香港經濟令他失業，揮刀斬傷在場的兩女一男。涉事男導遊早前承認3項有意圖而傷人罪，在上周五被判監45個月，而區域法院法官郭偉健在判刑時，稱讚被告「情操高尚」，指他主動自首和願意承擔罪責，惹來社會各界熱議。議員林卓廷去信律政司刑事檢控專員梁卓然，指郭判刑時荒謬地讚揚持刀殘害他人的被告情操高尚，「輕視甚至美化被告惡行，犯下嚴重法律錯誤」，要求律政司申請覆核刑期。

林認為郭在判刑時，漠視了上訴庭曾確立涉及有關罪行刑期是由3年至12年不等的原則，以及強調判刑必須具阻嚇性，判刑時法庭需考慮重要因素，包括襲擊的預謀程度和背後動機等影響。他又指郭的判詞，大篇幅地表達對社會局勢的個人意見，質疑有加入其政治觀點和對時局的主觀判斷，存在雙重標準，認為有關判詞向社會發布「持刀傷人是值得嘉許及鼓勵」的非常錯誤的訊息，完全不符公眾利益，故要求律政司就刑期作覆核申請，及要求上級法院對如此偏頗及錯誤判刑理據作修正，以確立符合公義判刑原則和標準。

香港大學法律學院首席講師張達明亦表示，郭在將軍澳連儂牆斬人案判刑時，不應評論社會運動誰是誰非，而應該發出清晰訊息，不論政見，都要制止任何人使用暴力，又引用案例指，被告犯罪意圖無異於謀殺案，屬嚴重罪行，法官以判監6年作為量刑起點，是值得商榷，律政司有很強的理由尋求覆核。