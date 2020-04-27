復陽患者傳染機會不大　專家倡出院前做糞便檢測

香港近一星期的新冠肺炎確診數字很少，中文大學內科及藥物治療學系教授胡志遠今(27日)於電台節目中表示，相信社區傳播鏈已經斬斷，而部分患者的病徵很少，甚至沒有徵狀，但不能完全排除社區有隠形傳播鏈的可能性。對於香港出現「復陽」患者，胡解釋指，相關患者的體內可能有極微量病毒，但有高傳染性的機會不大，認為可讓病人出院前先進行糞便測試，確保沒有傳染性。

至於近日較多市民外出，胡形容過往幾個月的疫情好像「世界大戰」，大家避入「防空洞」，現在大家都想打開門「抖氣」。他認為由於疫情在全球爆發，相信這種生活未來一兩年都要維持，建議市民應反思何時繼續留在家、何時外出「抖氣」，他亦同意現時外出的感染風險較之前小，但必須做好個人衞生。

他又指，香港人已捱過兩波疫情，包括病毒由內地傳入及之後外地輸入個案，認為上至政府、下至每個家庭都得做好，已經大大減低本地傳播，而近日愈來愈多確診者康復出院，對醫療系統衝擊亦減少。而公立醫院過去3個月有很多非緊急手術或檢查停頓，有機會導致嚴重疾病的診斷延遲，他表示當局正努力尋找私家醫院及醫生合作。

而中學文憑試(DSE)首科核心科目通識科今日開考，胡認為考評局採取的措施妥當，指在試場內受感染的風險很低，呼籲考生毋須擔心，只要做好個人衞生及戴口罩，以平常心應考便可以。

另外，港府計劃派包機接會滯留印度及巴基斯坦的港人。胡指部分國家的確診數字不高，可能只是檢測數目低，相信印度有一定的疫情，認為當地港人回港後的檢疫安排，需完全按照對歐美回港人士採取的做法，必須要有檢測及隔離。