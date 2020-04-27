料五一假期後個案增　何栢良：有條件下豁免內地客檢疫

香港及內地新冠肺炎疫情雖有所緩和，惟仍未完結。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今(27日)在電台節目指，廣東省仍發生零星的確診個案，認為內地社區傳播鏈仍未斷，預計內地在五一假期後，零星感染個案或會增加，建議當局可研究在有條件下，豁免內地旅客入境限制的安排。

何指出內地不同省市都有做病毒排查，當中發現無病徵患者卻為數不少，他以早前廣東省在廣州市進行的大型排查為例，14萬接受排查的人士中，有134人是無病徵患者，佔大約千分之一，令社區繼續有零星的傳播，顯示病毒在內地社區的傳播鏈仍然未斷。

他認為當局可以考慮放寬內地入境人士檢疫措施，但要留意內地的無病徵患者數目，決定是否放寬前當局應有相應措施，包括與內地溝通，要求入境人士申報在過去1個月曾否到過高危地點，是否屬於高危群組等，亦要安排入境人士先在港口岸，留取鼻咽樣本檢測，完成檢疫確定無帶病毒才能入境，以防止假陰性患者流入社區。

至於內地、香港、台灣和南韓都有出現「復陽」個案，何認為如有相關個案，應抽取患者的呼吸道和糞便樣本檢測，亦要安排同住接觸者、接觸較密切的同事和朋友做檢測。

另外，對於保安局研究派包機接載滯留印度和巴基斯坦港人回港，只安排回港人士接受1次檢測便回家，何認為有關做法好危險，建議當局應安排回港人士入住駿洋邨檢疫中心，完成檢疫才能離開。