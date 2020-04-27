民航處人員暫掌民航意外調查機構　議員質疑中立性

民航意外調查機構現任總調查員職位任期已於上月屆滿，政府正展開招聘，為免該職位於期間懸空，政府從民航處抽調人手到該機構，暫時負責調查民航意外。立法會議員批評政府拖延展開招聘，導致需從民航處抽調人手「替工」，影響該機構的中立性。

立法會經濟發展事務委員會今日(27日)開會，討論民航意外調查機構的人手安排。文件指，該機構成立當初的架構及人手設時限性，其負責領導調查的總調查主任已於今年3月31日離職，因此政府需為該機構開設常設職位，並展開全球招聘，估計需時14至15個月，而為免出現「真空期」，政府建議從民航處抽調人手，出任民航處助理處長，負責到該機構領導調查工作，該名人士將向運輸及房屋局負責，並不會回到民航處工作。

議員梁繼昌批評，政府明知道機構原本的職位設時限性，為何不一早展開招聘，導致職位出現真空期，需作出過渡性人手安排。他指，民航處本身亦可能是被調查對象之一，現時從民航處抽調人手「替工」，有瓜田李下之嫌。

運輸及房屋局常任秘書長(運輸)黎以德承認現時的過渡安排不理想，但他強調法律已訂明了該機構的中立性和獨立性，無論誰人出任都必須尊重並受制於該法律。