2000港人滯巴基斯坦　港府料周三派包機接走

新冠肺炎肆虐全球，逾5000多名香港居民滯留在印度及巴基斯坦。據了解，港府正構思派包機接載滯留兩地的人，其中到巴基斯坦的包機，目標是周三(29日)出發，惟尚待有關審批，而到印度的包機則未定日期；預料兩班包機接載約600人回港。至於再下一輪包機的安排則未有定案，需要視乎首批回港人士的確診率，並考慮本港醫療系統的負荷能力，才有進一步安排。

消息稱，由於巴基斯坦無陸路限制，乘客可自行到機場，故可較快作安排；而印度則有陸路限制，故仍在構思有關安排，由於要7至10日通知，估計最快要一周後派包機，兩班包機各接載約300人回港。

據悉，機票、當地交通和做檢測的費用都是用者自付，其中乘印度返港航班每人約付1.1萬至1.3萬港元，乘巴基斯坦返港航班則需付6000至7000港元。

截至上周五(24日)，入境處已聯絡到約3200名及2000名分別滯留在印度及巴基斯坦的港人，初步掌握他們的基本個人資料和所在地點等，入境處正繼續聯絡其他求助個案的當事人，以便跟進。

保安局上周六(25日)指，港府初步計劃優先協助現時身處印度首都新德里或巴基斯坦首都伊斯蘭堡及其周邊地區的港人，以及病患、孕婦、小孩和長者等有特殊需要人士，探討安排專機接載他們回港，乘搭專機的費用將由用者支付。專機的出發日期和地點，仍需視乎當地政府審批時間、實際情況和疫情發展、陸空交通等因素。