港府研放寬檢疫限制　行會成員倡免中港商務人士強制檢疫

本港昨再度錄得「零確診」。據悉，港府會在本周研究是否繼續延長禁聚令和強制檢疫措施。行政會議成員林健鋒認為，除了要考慮放寬香港內部的禁聚令外，亦應考慮放寬往來內地的強制檢疫安排，尤其容許商務工作人士毋須進行14日檢疫，但出入境前必須進行病毒檢測。

據悉，由於本港疫情緩和，預料香港內部的防疫限制將有一定程度的放寬，包括政府辦公安排，或考慮重開美容院、健身中心等行業。至於來往內地的強制檢疫措施則需與內地商討，因內地仍對本港入境人士進行14日強制檢疫，若只是香港單方面放寬檢疫，作用亦不大。

行政會議成員林健鋒表示，隨着兩地疫情緩和，可考慮逐步放寬措施，如先放寬商務工作人士，毋須進行14日檢疫，但在出入境前均須進行檢測，以減低傳播風險。

政府專家顧問之一、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時內地疫情未算平穩，因內地部分地區仍有零星確診個案，而且武漢解封至今仍未達28日，不可斷言沒有第二波疫情爆發。