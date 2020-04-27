通識必答題問及港新聞自由　引文避開修例風波

通識科卷一的3條必答題卻未見與修例風波和新冠肺炎疫情相關的題目。(李志湧攝)

中學文憑試(DSE)首個核心科目通識科今日(27日)開考，反修例風波和全球大流行的新冠肺炎疫情是全城焦點，惟卷一的3條必答題卻未見相關題目，其中「新聞自由」一題更以2018年為界，避開了反修例風波。李求恩紀念中學副校長、通識科科主任徐曉琦形容今次考題較去年淺，網上行為及人口老化等問題貼身，「消化資料冇乜難度，甚至有共鳴」，認為分野在於新聞自由的一題。

通識科第3題問及香港新聞自由，包括傳媒自我審查、記者採訪受人身威脅等，要求學生討論新聞自由與社會責任之間，可能出現的兩難情況。此題引述了香港大學民研新聞自由指數，惟相關民意評分僅引用到2018年，避開了去年開始發生的反修例風波。

徐認為此題是「大路嘅題目」，但亦是3題中難度最高，形容是分高下的一題，測試學生對新聞自由與傳媒作為第四權的社會責任兩大概念，要就新聞自由應否凌駕公共秩序等作取捨。他形容此題涉及政治，坦言「新聞自由同政治不可分割」，認為如何分高下在於考生能否舉到實際例子，當中包括記者採訪安全、警權等，探討兩者之間如何取捨，列出反修例等例子亦無不可，但提醒考生要適當地運用時事分析，「但切忌將個人情緒放入答題中」。

而另外兩題是有關青少年網上行為和人口老化，徐認為前者相對容易，與考生日常生活息息相關，而單元五的公共衞生亦一早對相關概念提供注腳，考生離題機會不大，形容是「送分題」；而人口老化一題，則要答到與國家經濟負擔的關係，但相關問題在香港、日本等地早已存在，同學亦不陌生。

至於選答題方面，第一題是有關粵劇保育及非物質文化遺產；第二題有關全球經濟及中國民營企業；第三題則關於智慧城市。