建制派聯署譴責反對派縱容及美化暴力　要年輕人找數

近年來青少年參與暴力的情況備受關注，42名建制派議員聯署嚴厲譴責反對派議員縱容及美化暴力。建制派召集人廖長江指近日的法庭案件，見到不少青年參與，部分涉嫌謀殺或製造炸彈等嚴重案件，令他們感到錯愕和痛心，直指反對派站在一旁，而要「找數」的是走上前線、要付出沉重代價的青年。

建制派議員指年輕人本應在學，可以充實自己，開拓美好人生，但現時黑白不分，前程盡毀，直斥反對派破壞法治根基，荼毒青少年，加快「攬炒」，證據確鑿，不容抵賴。

經民聯盧偉國批評有很多青少年在「限聚令」下非法在商場集結，擾亂公安，表示要強烈譴責縱容暴力的反對派，令「本土恐怖主義」出現。工聯會的郭偉強亦指「禁聚令」持續至下月7日，但有人視法律如無物，例如太古城昨晚亦有人群聚集，批評有人以爭取自由和表達機會作為藉口，是對司法的侮辱。民建聯主席李慧琼更指從近日警方破獲的案件所見，有機會暴力升級並走向恐怖主義，強調暴力解決不到問題。

議員葉劉淑儀批評有教師和補習社編製的教材，挑起仇恨和貶損國家，令年輕人對社會不滿，這些都需要譴責。議員葛珮帆認為部分媒體亦需要付上責任，有些報道美化暴力行為，令青年覺得參與違法暴力行為是英雄表現。她點名批評香港電台的一些節目，希望媒體檢視報道的角度。