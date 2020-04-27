涉串謀詐騙證監會　張震遠稱對匯報細節不知情

前行政會議成員張震遠於2012至2013年出任香港商品交易所主席期間，涉嫌串謀詐騙證券及期貨事務監察委員會，張否認控罪，案件今（27日）於區院續審。張接受控方盤問時，否認知道時任財務總監向證監會提交不實資料，又指已高薪聘請專業人士處理匯報內容，故不清楚細節，若認為他對報告細節瞭如指掌，是不切實際的想法。

盤問時控方指張實以事事過問的方式管理商交所，質疑張對向證監會提交不實資料一事知情。張否認，指他當時主要關注籌集資金支持商交所營運，及尋找長期經濟收入等，並非負責準備有關財務報告。對於負責準備財務報告的時任財務總監蔡達英，向證監會提交不正確的資料，張直言至今不明白蔡的動機，亦不認為有需要如此做，強調是透過控方文件才得知有關情況，他得悉事件後大感驚訝 。

控方又關注有7張聲稱注資的存入支票卻彈票，張解釋因商交所需要資金，他遂從一個財務顧問中獲得該些貸款支票，他當時相信該些支票能夠兌現。被問及為何被彈票多次仍相信支票能兌現時，張強調商交所需要資金幫助，不比一般情況，且若能成事，該顧問亦可賺取顧問費用，他故相信該顧問會盡力助他們獲得貸款，這亦是其他途徑中較具信心能獲得資金的一途。