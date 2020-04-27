議員批油價加快減慢　政府死撐油公司減價速度快

國際油價「插水」，但本港油產品零售價仍然高企。多名立法會議員質疑油公司加快減慢，甚至各油公司的油產品公布售價相似，有合謀定價之嫌，批評政府未有積極壓低本港油價。競委會亦指，曾向油公司及政府索取油價資料，但遭到拒絕。政府「死撐」本港油公司過去數月已減價10多次，減幅可與新加坡類比，但承認未來有再減價空間，呼籲油公司「行多幾步」，與市民共度時艱。

立法會經濟發展事務委員會今日(27日)開會，討論競爭事務委員會的工作報告，但會議討論焦點卻集中在本港油產品零售價高企事宜。議員譚文豪引用環境局提供的油價數據，發現現時由新加坡入口的油價，比對上一個出現在2016年的價格低位還要低，但本港現時油產品的零售價卻比2016年的售價高，「唔係加快減慢咁簡單，而係(油公司)加多減少」。他又指，有兩家本港油公司於過去14日內有9日，其油產品的零售價完全一樣，另有兩家油公司於過去14日內有10日，其油產品的零售價只相差1毫子，「如果咁都唔係合謀定價，我都唔知點樣先算係。」

議員易志明亦指，現時政府向油公司徵收的地租太貴，導致本港油價高企，他引述地政總署於2019年10月發出的文件，指有5幅油站土地需重新招標，21年租期內總地價高達28.8億元，假設該5幅土地相同，則平均每幅土地每日的地價高達7.6萬元，假如每個油站每日出售3萬公升油，有500輛車入油，每輛車入油60公斤，則平均每公升油的地價佔了2.5元。他建議政府將現時適用於車用石油氣的方程式調整價格機制，套用至車用汽油及柴油上，增加定價透明度。

議員陸頌雄則質疑政府未有賦予競委會足夠權力搜證，調查油公司是否存在合謀定價。議員尹兆堅則批評政府未有積極回應競委會早年提出的改善本港車用燃油市場的建議，包括為本港引入價格較低的95辛烷值汽油。

競委會主席胡紅玉表示，競委會早年就車用燃油市場進行研究時，曾向政府及油公司索取資料不果，甚至收到有油公司發出的律師信，要求競委會在發表前將研究報告前交予其核準。她承認現時競委會權力有限，不能夠在市場研究的階段強制要求涉事方提供資料，「唔係話無合謀定價，而係得唔到資料，得唔到結論」，她又質問政府為何不接納競委會的建議，引入價格較低的95辛烷值汽油，並指該款汽油以前本港亦有出售。

環境局副局長謝展寰表示，本港油公司自今年1月以來已減價11次，其中在3月份的減價次數達到8次，算是「減得相當快」，而新加坡的柴油及汽油零售價期間減了1.7元，而本港則減了1.5元，減幅相差不大，甚至新加坡的柴油零售價於期間只減了1.35元，本港則減了1.5元，本港減幅多於新加坡。

環境局局長黃錦星亦指，政府一直有敦促油公司下調油價，未來亦有進一步減價空間，他呼籲油公司「行多幾步」，與市民共度時艱，又指本港的油價問題複雜，既要維持合理價格，亦要顧及環保需要，政府聽到市民意見，並持開放態度考慮。