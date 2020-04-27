網民熱話：老鼠硬闖連鎖茶餐廳麵包櫃　滋油歎吞拿魚包

麵包太吸引？今日（27日）網上瘋傳一張連鎖茶餐廳有老鼠出沒照片，一隻幼鼠走到餐廳麵包櫃覓食，並即時開餐。網民見圖反應甚大，雖然有人覺得惡心，但亦有人讚幼鼠可愛，奉勸牠「食完快啲走喇。」

涉事茶餐廳位於大埔，該張照片今日在Facebook各大群組瘋傳，圖中可見一隻幼鼠在麵包櫃「搵食」，美食當前難免心急，鎖定吞拿魚包為目標，大啖咬下去，麵包顯然缺少了大角。原貼文者亦被照片嚇倒，不禁大嘆「恐怖」。

雖然老鼠出現在食肆非常可怕，但無阻網民讚美可愛及同情，「呢隻老鼠好上鏡，仲好飢餓」，「應該新搬嚟啦，咁瘦」。亦有人分享過往在同一間餐廳發生的不快經歷，「買過一袋餐包仔，其中一個入面有條疑似體毛／手毛。」

東網就事件聯絡涉事茶餐廳，惟自稱經理的王小姐表示毫不知情，然後掛線。東網正向食環署查詢事件。

網民有話說：

Maggie Jane Lee：鼠年吖嘛

Katherine Chan：以老鼠黎講，呢隻老鼠BB個樣都幾可愛！

MeMe Au：個櫃唔係密封嘅咩？

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