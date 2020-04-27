財庫局政助昨辭職　副局長陳浩濂：繼續留任

財經事務及庫務局前政治助理楊寶蓮昨晚(26日)在社交平台上「自爆」離任，成為政府問責官員人事更替後首名離職的政助。外界關注會否再有副局長或政治助理辭職，財庫局副局長陳浩濂、民政事務局政助黎穎瑜與創新及科技局政助張曼莉均表示繼續留任。

被問到會否考慮離任抑或決定留任？陳浩濂表示會繼續留任，亦十分樂意和團隊一起配合以達致相關工作目標。陳又指，他在新局長許正宇上任後一直如常工作，並和許緊密溝通，討論包括綠色金融、金融科技、資產及財富管理業務等未來定下的發展方向及工作重點。另外，陳稱在許上任前兩人已經認識，深信憑許的才能及識見定能勝任局長一職。

黎穎瑜直言會留任，又稱與民政事務局局長徐英偉認識多年，一直合作無間，會繼續全力協助及配合徐的工作。張曼莉稱，新任創科局局長薛永恒早前已就該局副局長及政助的去留問題公開解釋，因此她並無補充，但表示與薛「相處得幾好」，又指自己與副局長鍾偉強都「返緊工」。

至於其他涉及問責官員人事更替的政策局，仍有多位副局長及政治助理暫未回覆。