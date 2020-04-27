抑鬱女涉販毒提上訴免重審　終院判得直

內地女商人周禮梅2012年由吉隆坡抵港，在機場被海關發現其行李箱暗格藏有約800克海洛英，因而被控販毒罪。她在14年在高院原訟庭初次受審被判罪成，上訴至終審法院後獲判撤罪，於17年重審再被定罪，結果又因法官指引不足，於高院上訴庭再次上訴得直。上訴庭原下令她要第三次受審，但她在接受檢驗後，證實患上重性抑鬱症，並一度出現自殺傾向。她今天（27日）由大律師代表向終院就重審令提出上訴，指第三次受審會為她帶來過度困難。終院五名法官經考慮後，決定判她上訴得直，可以獲釋毋須再次受審。至於判決理據，則擇日以書面方式頒布。

本案43歲上訴人周禮梅，由12年11月15日在機場被捕後，至今已還押接近7年半。她兩次受審後均被判處監禁21年，今天她在聞悉毋須再次受審後表現平靜，但就向席上法官合十致謝。

去年11月終院受理上訴人的上訴後，控辯雙方便即各遣精神科醫生為她檢驗，然後共同撰寫報告呈堂作參考。雙方醫生均同意上訴人有重性抑鬱，要她再次面對審訊會對她造成困擾，但這困擾是否屬於過度，控辯雙方就有不同看法。

法官今大引述報告內容，指上訴人在檢驗後正式接受精神治療，情況已有改善，睡眠質素與胃口均比之前為佳，短期記憶力也有改進，再無自殺念頭或幻聽。不過上訴人的大律師就指，這些改善不知會否只屬暫時性，如她要再次受審，或會阻礙她康復，而她的病症亦會減弱她抗辯的能力，因此重審令應予撤銷。

至於控方代表亦同意，當一名被告兩次受審，然後兩次都上訴得直脫罪，法庭應該在有特殊情況下，才下令第三次審訊。控方強調，本案牽涉的罪行極之嚴重；讓疑犯受審決定她是否有罪，才符合公眾利益。而且上訴人兩次受審都被判罪成重囚，與審訊後陪審團無法達成裁決的案件不同，控方認為本案的控方證供，是有合理機會將上訴人定罪。

不過法官方面就指出，上訴人兩次受審，首次是5比2被判罪成，第二次則是6比1，兩次都有陪審員認為她無罪，因此對控方證供一面倒的說法有保留。至於法官最終判上訴人得直的確實理據，就要留待頒布判詞才會披露。