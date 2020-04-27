考評局建議氣促考生離開　校方酌情開放獨立課室

廠商會中學今早有考生在健康申報表上，申報自己患有氣促。

中學文憑試通識科今日（27日）開考，試場之一的廠商會中學今早有學生在填寫健康申報表時，申報自己患有氣促，並附上醫生紙證明疾病與新冠肺炎無關。該校向考評局詢問如何處理時，引述該局稱建議考生離開，但考生冀繼續應考，校方因而為學生安全開放獨立課室，考生最終順利完成考試。

考生進入試場前，需要在健康申報表上聲明3項資料，包括其體溫正常、沒有急性呼吸道感染徵狀（咳嗽、氣促等），以及沒有在考試日前14天內到內地等要求強制隔離的國家或地區。注意事項列明，如考生在任何聲明表示「否」，便不應赴考。

該校副校長周修略向東網表示，校方今早安排該名男考生進入試場應考後，隨即致電考評局詢問處理方式，引述該局表示建議該男考生在卷一完結後離開，周估計因按規定，若考生在健康申報表上，有任何一項聲明「否」，便不應赴考。

周指，校方與考生溝通後，考生希望繼續考試，因而酌情處理，校方其後安排獨立課室讓該考生使用。該校今日有151名考生應試，無人發燒，最終共開放13個課堂及禮堂。他形容，每年考試均有突發情況發生，但今年因應疫情，「大家都緊張」，該校今早亦提早在7時正開放校園，讓排隊的考生入校等候。