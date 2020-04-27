資助劏房戶交租推第二期計劃　2千家庭每戶可獲5千元

基層家庭飽受新冠肺炎疫情衝擊，收入大減令生計大受影響。香港社會服務聯會早前獲渣打銀行 (香港) 有限公司捐助1000萬港元，資助劏房戶應付租金。社聯今日（27日）表示，第1期資助的2000個名額迅速額滿，渣打決定推出第2期資助，將再設2000個名額，向每戶資助5000港元，並放寬申請人家庭收入降幅的要求。

第2期資助放寬了申請人收入受疫情影響幅度的要求，包括過去一季平均月入不多於在職家庭津貼計劃（全額津貼）住戶每月入息上限的低收入家庭，即1.45萬港元至2.33萬港元，或其家庭平均收入在疫情下減少20%或以上，亦符合資格。其他要求則不變，包括居住於劏房的香港居民、家庭成員包括18歲或以下子女、非綜援受助家庭。

社聯行政總裁蔡海偉表示，該會接觸的申請個案中，部分人士的收入本來已非常低，疫情下生活百上加斤。渣打在聽取前線員工的意見後，短時間內決定加大捐助額，降低門檻及連結企業客戶網絡募捐，為這些在夾縫的家庭提供及時的財政支援，令更多劏房家庭受惠。

渣打香港行政總裁禤惠儀表示，計劃反應殷切，反映不少基層市民的生活正處於困境。渣打希望透過銀行的網絡，以配對形式，邀請企業客戶一同捐助。企業客戶每捐出1港元，渣打將捐出等額款項，上限為1000萬港元。連同早前承諾捐出的1000萬港元，合共最少4000劏房戶獲得資助，渣打將會承擔計劃所有行政費用。