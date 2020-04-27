2男生涉暴動縱火等罪　缺席聆訊官頒拘捕令

2名同為16歲的男生，分別涉嫌去年向旺角署署投擲燃燒，以及在旺角參與暴動和縱火行為，被控縱火、暴動、企圖縱火等罪。2人的案件原定於今日（27日）在九龍城法院再訊。惟2名男生均俱缺席，裁判官以他們涉棄保潛逃為由，撤銷擔保並頒拘捕令。

其中一宗案件涉及2名被告，包括16歲姓黃中學生，以及20歲玻璃幕牆工人林小雄。2名被控於去年10月14日，在旺角警署外無合法辯解而企圖用火損壞旺角警署。黃另被控於同日在其住址內管有攻擊性武器，即用啤酒瓶製成的3個燃燒瓶，意圖將其作非法用途使用。

惟辯方律師透露，涉案學生自上周三（22日）離開宿舍後便失去蹤影，社工和家人均未能聯絡他。裁判官把案件押後至5月25日再訊，以待控方重新準備轉介文件。同案姓林被告則續准保釋候訊。

另一宗案件涉及16歲姓曾男生，他被控於去年9月22日在旺角太子道西(西行)及彌敦道交界參與暴動。他另被控於同日同地點，無合法辯解而用火損毀屬於另一人的財產，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。男生今日亦沒有出庭應訊。