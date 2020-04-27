政府向兩大學醫學院撥逾億元　資助研發新冠病毒疫苗

新冠肺炎在全球肆虐，政府今日(27日)宣布，由食物及衞生局局長陳肇始擔任主席的研究局，從醫療衞生研究基金批出1.11億港元撥款，支持香港大學及香港中文大學兩間醫學院，進行26項針對新冠肺炎的醫學研究項目，包括研發疫苗及新型抗病毒藥物等，研究為期12至24個月。

項目涵蓋研發疫苗及新型抗病毒藥物，在社區進行有關新冠肺炎的血清流行病學研究，探討新冠病毒的屬性、特徵、傳播、感染及有效的治療介入方法，以及探討香港的早期檢測系統、評估及對新冠肺炎爆發的應對措施。

政府表示，這些研究涉及重要研究領域，研發的疫苗將會大量生產，及在健康成年自願者中測試其安全性與接受度。血清流行病學研究則有助推斷無徵狀感染新冠肺炎的市民數目、監測群體產生免疫力的出現、確定免疫反應的持續時間，及建立新冠肺炎的傳播模組，有助決策人員制訂防控措施，例如放寬或延續減少社交接觸的措施，及在成功研發有效疫苗時協助評估其需求。

政府指，由於新冠肺炎的傳播及診斷仍存在很多未知之數，食衞局將繼續邀請其他大學及兩所醫學院，就重要的研究問題遞交新研究建議。