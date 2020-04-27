疫情暫見放緩　政府擬研檢疫營舍變過渡屋

政府日前在鯉魚門公園度假村、西貢戶外康樂中心‬、八鄉少訊中心和位於竹篙灣的政府土地等，透過組裝合成建築法，增建共至少約1000個單位的檢疫設施。香港今(27日)沒有新增新冠肺炎確診個案，有指目前疫情暫時紓緩，港府考慮到上述設施未必需要啟用，擬研究將有關單位改作過渡性房屋用途，紓緩本港住房不足的困境。

食物及衞生局日前表示上述約1000個單位的檢疫設施，預計可於4月至7月份分階段完成及投入使用，目前施工進度良好。有消息指政府初步研究上述單位的未來去向，考慮到此等單位內已有基本設備及水電供應，若疫情過後或可改為過渡屋單位，供有急切住房需要的市民入住，以解燃眉之急。消息人士指出，當局對此做法抱正面態度，因為在增建過渡單位議題上是「寸土必爭」，「有得做會做，因為改建得快」。惟有關單位原意用作檢疫，若改作過渡單位就要再審視單位的設計及設備等，是否符合過渡性房屋的要求，如走火通道安排是否合乎相關規格等等。

此外，根據發展局日前發出的技術通函，指已選取6大類別樓宇包括員工宿舍、青年旅舍、院舍、學校、辦公室大樓及醫療設施等，認為較適合應用組裝合成建築法；而從本月1日開始招標的相關樓宇工程合約，若總建築樓面面積高於300平方米，建議樓宇內的部分指定設施以該項技術建成。不過當地盤條件受限，項目團隊可向當局申請豁免。