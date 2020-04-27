議員要求取締郊野公園旱廁　漁護署稱用貨櫃改作流動廁所

立法會環境事務委會今日(27日)討論提升郊野公園設施，議員關注郊遊人士棄置垃圾、廁所清潔及取締旱廁等問題。漁農自然護理署署長梁肇輝指，要設立完善配套的廁所，要有水有電、糞渠，或車路才能吸糞，未必所有地點能裝設，署方正研究在何情況下可以不用水電設置旱廁，又能減低氣味。另外，漁護署亦會加強清潔及提升廁所設施，例如現時萬宜水庫東霸的流動廁所已改用貨櫃設置，更為寬敝。

議員朱凱廸關注設置飲水機的問題，指加設飲水機非難事，但漁護署卻視之為政績。漁護署助理署長 (郊野公園及海岸公園)黎存志解釋，已在郊野公園加設15台飲水機，但並非所有公園也可設置飲水機，如設置公廁一樣，並非所有地方有自來水供應，故不能設自助飲水機。

對於在疫情間多了市民到郊野公園，議員陳志全形容到郊野公園的市民多過到中環，政府雖已作宣傳，自己的垃圾自己帶走，但內地或海外旅客未必有意識，漁護署應加派人手清理垃圾及廁所。議員劉業強亦認為應加派人手巡邏，呼籲自己垃圾自己帶走，免郊野公園變成播疫的缺口。

黎存志回應指，2017年漁護署已將郊野公園垃圾桶撤走，燒烤場除外，但仍有在零星山徑發現垃圾，要派人清理。署方亦已要求籌辦活動的機構離開前要清理垃圾。