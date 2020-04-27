市民到美領館抗議 不滿美國就疫情向中國索償

新冠肺炎疫情在全球大爆發，美國確診數字更不斷飆升，美國更有多宗就疫情向中國索償個案。有議員聯同市民今(27日)到美國駐香港及澳門總領事館抗議，批評美國總統特朗普抗疫不力，導致美國疫情失控，又認為特朗普為轉移視線故把責任諉過中國，並向中國無理索償。

議員何啟明與數名市民手持消毒藥水，到美國領事館門外抗議，諷刺特朗普早前戲言注射消毒劑治新冠肺炎的說法，批評美國政府隱瞞疫情，並慫恿多國向中國提出索償。

何指出，紐約州州長科莫早前引述研究指，該州首宗確診個案應不是中國傳入，而是由意大利傳入，又強調根據中國外交部公布，中方早於今年1月初起，已向美國通報近30次有關疫情信息，重申兩國疾控中心已進行多次溝通。

何又引述美國當地法律學者指出，密蘇里州嘗試控告中國，只是為美國抗疫失敗作掩飾，形容是應付政治問題的「最後遮醜布」，「簡直係不知所謂，語無倫次」。