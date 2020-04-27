議員冀加快為鄉郊設置排污系統　增加工人就業機會

香港至今仍有不少鄉村未有排污設施，渠務署在立法會環境事務委員會上指出，仍有約330條鄉村仍未納入規劃，有議員促加快工程進度，以便增加基建工程，在經濟困境下為前線工人提供工作機會。會上通過在將軍澳馬游塘村及屯門興建收集污水系統，合共涉款約6.1億港元。

渠務署助理署長(污水處理服務)梁泳源表示，全港約有1030條鄉村及鄉郊地區未有設置排污設施，截至去年中，渠務署為其中250條鄉村完成排污設施，280條納入工程中，170條在規劃中，仍有三分一的鄉村需要再研究規劃。

議員盧偉國支持進行相關工程，指香港經濟面對內外交困，加上受疫情影響，香港內部基建工程最能支撐經濟，讓專業人士及前線人員有工開，希望政府盡快推出工程。梁泳源回應指過去兩年已投入100億港元，亦希望加快工程進度，然而在真正規劃時有困難，部分村民未必願意，需要逐一與村民商討。

會上最後通過政府動用1億7940萬港元進行將軍澳馬游塘村污水收集系統，及動用4億3120萬港元進行屯門污水收集系統改善計劃。兩項工程均於明年展開，並預計在2024年第4季完成。前者約計可服務2300人，後者為6250人提供服務。