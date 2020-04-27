美容院打錯針致病人昏迷　女負責人脫罪

中年婦人到尖沙咀一間由其胞妹做負責人的美容中心，接受「埋線」美容療程時，其胞妹疑遞錯針給一名來自內地的美容師，美容師其後誤把腎上腺素當作麻醉藥替她注射，導致她突然昏迷。涉案美容中心女負責人被控未經註冊而從事內外科執業、管有第一部毒藥和未經註冊藥劑製品3罪。法官今日（27日）在區域法院作裁決時指，相信被告對療程無認知，亦認為被告不會明知療程不合法，仍容許至親冒風險接受療程，遂裁定被告罪名全部不成立。

控罪指，52歲被告葉佩玲於2017年9月11日，在尖沙咀柯士甸道的純美美容中心內未經註冊而從事內外科執業，並管有第一部毒藥利多卡因，以及未經註冊藥劑製品利多卡因和腎上腺素。被告是女事主葉佩蘭的胞妹，亦是涉事純美美容中心的負責人，兩姊妹都是同案另一被告、內地美容師叶柳蓉的顧客。

辯方案情指，事發時被告出於好奇，才出入進行療程的房間，她按叶柳蓉的要求幫忙遞針及替事主按紗布，而收取療程費用及游說事主參加療程的人均是叶柳蓉；涉案的利多卡因和腎上腺素等藥製品，亦屬於叶柳蓉所管有。

辯方續指，被告患有突發性抑鬱障礙症，事發時她擔心胞姊的安危，因而變得情緒激動，她被捕後在警署扣留期間得不到見醫生及服藥的機會，因此她在警誡下所作的招認口供未必準確。

法官接納辯方案情，認同事主的證供支持了辯方的說法，指事主任職診所配藥員30多年，她應有足夠知識理解叶所推介的療程，她是自願接受療程，與被告無關。而療程費用全由叶收取，被告並無誘因游說事主參加療程。據被告說法，她得知叶曾花25萬港元遠赴南韓接受培訓，深信叶的牌照在香港具認受性。法官相信被告不會讓至親接受不合法療程，亦難以相信涉案的藥製品是由被告帶到美容中心，認為控方未能在毫無合理疑點下舉證。辯方擬申請取回訟費，但法官決定容後處理，今日未有作出任何訟費頒令。