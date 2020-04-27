連續19日無新增確診　澳門現首宗「復陽」個案

新冠肺炎疫情逐漸緩和，澳門連續19天沒新增新冠肺炎個案，維持確診45宗。今天(27日)再多1名患者治癒出院，累計至今32人出院，仍住院13人均屬輕症，情況穩定。其中8人分別在山頂醫院隔離病房、5人在路環高頂公共衞生臨床中心接受治療。另20人正接受康復期隔離，全部情況良好。惟早前一名出院患者，於康復期隔離即將解除前，再被驗出病毒檢測呈陽性，為澳門首宗「復陽」個案。

山頂醫院醫主任羅奕龍表示，今日出院的康復者為第13宗確診個案，20歲澳門英國留學生。他在上月16日由英國抵港，同月17日經港珠澳大橋回澳，於口岸檢疫時發現發燒送往山頂醫院急診部，經鼻咽拭子病毒核酸檢測呈陽性。住院42天後出院，將繼續在路環高頂公共衞生臨床中心接受隔離觀察。

另外，應變協調中心表示，澳門第11位出院患者，即當地第15名確診個案、31歲澳門男子，他在14天康復期隔離即將解除前，分別又在前日和昨日(25及26日)經鼻咽拭子病毒核酸檢測恢復陽性，被延長康復期隔離，要直至連續2次病毒核酸檢測陰性為止。

此外，澳門經濟財政司司長李偉農表示，自1月22日至4月24日的疫情期間，有1593名澳門居民收到解僱信，並向勞工局申請為期3個月、每日最高150澳門元的失業津貼；同時，勞工局亦成功為769名失業人士轉職，主要涉及建築業、零售行業等。

至於放無薪假的情況，李稱勞工局共收到3家企業的137名僱員同意放無薪假。他強調，放無薪假需要僱主僱員雙方同意才可以達成。