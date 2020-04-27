50%受訪者不滿政府抗疫表現　40%盼「復聚」

新冠疫情肆虐，政府先後推出兩輪防疫抗疫基金。香港民意研究所今(27日)發表調查報告。調查機構於4月14至24日訪問了885名市民，數據顯示不滿政府應對新冠肺炎的表現高達50%，而46%受訪者則表示不滿政府在推行兩輪防疫抗疫基金的表現。

調查機構亦於4月22日至27日調查有關市民對疫後復常的指數，問卷包括4個方面，分別是復工指數、復課指數、復聚指數，以及公共設施復開指數。當中復聚指數達40.2分，是4個領域中最高分，代表40%受訪市民希望恢復正常聚集。復工指數為33.5分，代表33%市民希望盡快復工，復課指數則為21.1分，相對較少，至於疫後公共設施重開指數則為30.1分。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，現時本港確診個案主要為外來個案，他指限制4人以上聚集的禁聚令將於5月7日結束，他認為若在5月7日前並沒有再出現本地感染個案，政府可考慮逐步放寬禁聚令，惟不可同時放寬機場及出入境檢疫。

曾祈殷又建議收緊出入境檢疫措施，所有入境人士均需接受深喉唾液檢測，而14日隔離快將完結時亦要再作檢測，確保病毒不會流入社會。