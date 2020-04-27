香港3月出口貨值3236億　按年下跌5.8%

3月香港整體出口貨值為3236億港元，按年下跌5.8%，惟比市場預期跌10%為好；進口貨值為3584億港元，按年下跌11.1%。2020年3月份錄得有形貿易逆差347億港元，相等於商品進口貨值的9.7%。

在今年首季，商品整體出口貨值按年下跌9.7%，商品進口貨值下跌10.0%。

3月份，香港輸往亞洲的整體出口貨值上升3.2%，輸往中國內地升8.4%、越南升1.2%和台灣升0.9%。另一方面，輸往印度、泰國和新加坡的整體出口貨值則錄得跌幅，分別跌17.2%、15.6%和14.5%。除亞洲的目的地外，輸往英國跌34.2%、德國跌33.1%和美國跌29.3%。

政府發言人表示，商品出口在3月份仍然疲弱，以貨值計按年下跌5.8%，輸往內地的出口隨着當地經濟活動逐步恢復而反彈，但輸往許多其他主要市場，包括美國和歐盟的出口則進一步急挫。展望未來，由於新冠肺炎疫情自3月以來在全球蔓延，並令全球經濟活動出現嚴重收縮，香港的商品出口短期內仍將顯著受壓。政府會繼續密切留意有關情況。