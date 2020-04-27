房委會資助出售單位推還息不還本　或遲收6億元還款

新冠肺炎疫情重創本港經濟，政府推出還息不還本措施，並擴展至房屋委員會的資助出售單位計劃。根據房委會文件，截至今年3月底，獲房委會按揭貸款保證的未償還按揭貸款額約699億港元，預料1年內能會有約41億港元的按揭還款，但假設有15%按揭人申請還息不還款，則預計會遲收當中6億港元的按揭還款。

房委會表示，至3月底，獲房委會按揭貸款保證的未償還按揭貸款額約699億港元，涉逾7.3萬宗，料至明年3月能收取41億港元還款，總額減至至658億港元。該會假設有15%按揭人申請還息不還本，則預計會遲收當中6億港元還款，即至明年3月底獲房委會保證的未償還按揭貸款總額料為664億港元，而延期償還的本金部分會轉入其後年度，直至相關貸款全數償還為止。

此外，房委會指有部分財務機構反映，若提供還息不還本安排，有部分還款期為25年的按揭貸款或會超過25年，違反按揭保證契據的相關條款。房委會稱與金融管理局及銀行公會等相關機構溝通後，只要參與的財務機構確認及同意後，亦可參與還息不還本計劃。