政府公布競委會新成員　郭榮鏗不獲續任

政府今日(27日)公布競爭事務委員會(競委會)的新委員名單，公民黨議員郭榮鏗不獲續任委員。翻查資料，郭自2018年5月1日起擔任為期2年的競委會委員，而今日獲續任的10名委員，當時亦與郭一起同時被委任。郭今發聲明表示，非常榮幸過去能擔任委員，期望競委會能在未來日子繼續捍衛競爭，推動各界了解《競爭條例》，惟未有解釋不獲續任原因。

政府宣布委任陳家殷為競委會主席，代替擔任主席已7年的胡紅玉，而劉堅能、羅富源、吳永嘉和黃慧群獲委任為新委員。政府表示，司徒耀煒、孫永泉和郭榮鏗3名委員將離任，當中前兩者曾連任委員，而與郭同期加入競委會的陳家強等10人，今次續任委員。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，感謝即將離任的競委會主席胡紅玉，及包括郭在內的3名委員。對於新主席的任命，邱指陳家殷積極參與公共服務，尤其在推動消費者權益和競爭方面擁有豐富的經驗，深信陳可帶領競委會繼續有效執行《競爭條例》，促進香港的競爭環境。

郭榮鏗亦發聲明表示，非常榮幸過去2年能擔任競委會委員，期望競委會能在未來日子繼續捍衛競爭，令消費者受惠，並持續向公眾和商界宣揚競爭為本港經濟帶來的裨益，推動各界了解《競爭條例》，惟未有解釋不獲續任原因。