狗隻疑遭行山客用棍打斷腿　青雲觀貼告示轟喪心病狂

屯門青雲觀有狗隻疑遭行山客打斷腿！網上多個Facebook群組流傳一張照片，指屯門青山寺青雲觀貼出一張告示，稱疑有行山人士用行山杖狂打廟內狗隻，更打至其腳骨斷裂，廟方嚴厲批評有關人士喪心病狂及毫無愛心，直言「狗也有生命」。有該寺廟的職員表示，近日新冠肺炎疫情下附近行山客急增，受傷狗隻傷勢似被棍打傷，懷疑是行山客所為。

青山寺青雲觀職員陶先生表示，受傷的狗隻名為「阿Kill」，6、7年前為寺廟所養，平日性格溫純，白天是廟內的「迎賓犬」。他稱「阿Kill」受盡職員及善信的愛戴，不少善信均喜愛與牠合照，甚至留下金錢要職員幫忙買狗糧，晚上則會化身「看門犬」，守護無人的寺廟。

陶表示，懷疑「虐狗」事件發生在農曆新年假期後，當時疫情開始爆發，市民紛紛到郊區避疫，亦見有大批行山客到寺廟附近郊遊。他指一天清晨回廟時，突然發現「阿Kill」腳骨斷烈，傷勢疑似是被棍所毆打，懷疑是行山客以行山杖虐狗。他嚴厲批評該些人士的行為，「隻狗又唔係得罪你啲乜」。

他指「阿Kill」花約2、3星期才康復，又稱雖然無證據是何人所為，但廟方亦決定張貼告示希望能起阻嚇作用，又稱貼出告示後「阿Kill」再無被打的傷勢。根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，殘酷對待動物的最高刑罰為罰款20萬港元及監禁3年。