議員轟西九工程無時間表　等到眉毛白都未完工

西九文化區竣工遙遙無期，立法會監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會今(27日)開會討論西九文化區2區的最新發展進度，以及ACE(藝術、商業和展覽)發展組合的最新進展。有議員批評西九工程並無實際時間表，形容「10年又10年，拖得太耐」，亦有議員稱「等到眉毛都白埋！」

不少議員在會議中批評西九文化區並無實際完工時間表，希望西九管理局盡快交代。其中建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓對西九2區發展表示失望，指2區並無計劃、大綱及時間表，但「錢就使咗好多」、「眉毛都白埋都未見完工！」議員黃碧雲亦對進度感到不滿，指「10年又10年」，希望西九管理局盡快交代。

西九文化區管理局行政總裁栢志高回應指沒有地庫什麼都做不了，又稱地庫仍需5年才能使用。民政事務局常任秘書長謝凌潔貞亦解釋，當地庫完工才就可以興建上蓋物業；當2A區及2B區上蓋物業完工及運作後，才可繼續發展2C區。

議員另一個關注點是ACE發展組合的進度，惟西九文化區管理局首席商務總監陳惠明建議將「建造、營運及移交」協議期加長至43年(包括5年建築期和38年營運期)，以更好配合ACE項目本身長遠投資發展性質及吸引投標者。

陳話音未落，再被多名議員批評協議期太長將導致議員及市民難以監察進度；亦有議員直斥43年協議期幾乎半世紀、不合常理，質疑當協議期結束後政府收回西九文化區，建築物已不合時宜需要拆遷。謝凌潔貞則反駁，指會展第1期已使用約40年，而栢志高亦指ACE本就是長期計劃，呼籲議員一定要有信心。