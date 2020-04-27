《基本法》22條風波事隔一周　鄭若驊遲來解畫捱批

對於中聯辦早前發文，指國務院港澳辦及中聯辦不屬於《基本法》第22條提及的「中央人民政府所屬各部門」，而是中央授權專責處理香港事務的機構，港府曾先後發新聞稿闡釋講述，但最後發聲明「跪低」，將較早前提及的《基本法》第22條相關字眼刪除。風波相隔一周，被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊今日(27日)才出來解畫，指中聯辦是代表中央，不是中央各部門。有政界人士批評鄭若驊「乜都慢幾拍」，名副其實是「避政」。

鄭若驊今午在立法會司法及法律事務委員會上指《基本法》第22條第2、3款是不適用於中聯辦，但指中聯辦仍須守憲法第5條和國函(2000)第5號通知，中聯辦和相關人員須嚴格遵守《基本法》和當地法律。

她又指中聯辦前身是新華社，在1997年前已存在，不是一個如需要在香港設立機構的情況，而新華社於2000年改名為中聯辦，不存在香港政府要同意設立機構。她續稱，香港是直轄於中央，香港的高度自治權是中央授權予香港，因此中央關心香港所發生的事是有權有責，亦有監督權，又指問題並非干預，而是有否獲得授權和符合法律。