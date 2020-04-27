網傳中大以Zoom考試被黑客入侵　大播色情片學生資料任睇

視像會議應用程式Zoom早前被指有安全隱患，包括容易成為黑客目標、以及未經授權將個人資訊披露予第三者等。網傳今早(27日)中文大學在以遙距形式考試時被黑客入侵，並在聊天室內大肆發布色情資訊。有考生擔心影響考試，更擔心個人資料因此外洩。中大得悉事件後表示會與供應商保持聯絡，亦會跟進事件。

網上流傳，中大今早舉行通識課程考試期間，於考試開始約10分鐘後，聊天室有幾名日本籍及印度籍人士加入，更以「分享螢幕」功能，在聊天室內大播色情影片及印度歌曲，引致學生未能如常應試。講師中止考試後，要求學生關掉Zoom，並打開鏡頭及展示自己的學生證，再呈交答案。

有學生批評事件影響考試心情，更有女學生被迫觀看裸照。亦有學生怒轟Zoom已不算是有保安漏洞，而是「中門大開」，更擔心個人資料有外洩風險。

中大回覆稱，從社交平台及相關部門得悉事件，目前正跟進當中，並會與學生保持緊密溝通。發言人指自2月17日開始使用Zoom作教學以來，一直與供應商保持聯絡，就網絡安全及資料私隱等問題溝通，以適時索取建議及解決方案，並已於本月23日再次更新及上載由Zoom發出就安全會議設定功能的簡介資料。