議員斥籌款被政治化　累機構不敢發聲

政見分顏色，非政府機構疑怕被歸邊全封口。本報去年底曾就報道嘗試邀請多間社福機構接受訪問，以了解反對修訂《逃犯條例》示威對籌款活動的影響，但尚未詳細談及便紛紛遭拒絕。有機構代表明言，由於報道與反修例示威有關，形容因敏感而不接受訪問。有立法會議員認為，慈善及籌款活動被政治化，機構若就任何一個立場表態均會被針對，「幫又唔係，反對又唔係」，變相令機構不敢就政治議題發聲，如同被滅聲。

立法會福利事務委員會成員梁志祥認為，受反修例風波影響，連籌款活動亦被政治化，網上有人鼓吹不要支持建制派或親中機構的籌款活動；機構若發表有關暴力示威的言論，「會畀人杯葛、裝修」，但若站在示威者的立場，又會遭政見不一的人士反對，「所以大家（機構）都唔敢出聲，好似畀人滅聲」，令機構面對一定壓力。他提到，曾與博愛醫院代表交流，該院在去年踏入一百周年，原定有多項慶祝活動，但因擔心受示威影響，所以取消各項大型活動；另有機構亦受示威連累，部分籌款晚宴未能如常舉行，甚至「搞咗都冇人嚟」。

社會福利界議員邵家臻表示，社會撕裂，政治取態分明，社福機構的管理層會有其取態，但社工等前線員工在提供服務時會秉持其社會工作價值，他認為若大眾以一間機構的背景而拒絕捐款或界定機構員工的立場，如同「一竹竿打一船人」。