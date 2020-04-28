小型機構善款狂瀉九成　削服務恐倒閉

受到黑暴動亂及新冠肺炎接連夾擊，小型社福機構或被迫中斷服務！二○一九年下半年香港街頭硝煙處處，今年首幾個月又有疫情影響，要靠捐款運作、沒有恒常財政資助的小型非牟利社福機構被迫取消賣旗籌款活動，其他個別捐款同樣大跌。有社福機構去年六至十二月只有約三十四萬元善款，較前年同期暴跌約九成，只能削減會員活動和「食老本」來維持服務，未來恐隨時倒閉。

香港單親協會是小型非牟利社福機構，為單親人士提供心理支援、兒童照顧和協助就業等服務。該會總幹事余秀珠稱協會沒有政府資助，除於社會福利署投標得來的項目有基金支撐外，其餘燈油火蠟、設施維修、會計和清潔等支出，均依賴公開捐款，賣旗屬其中重要經費來源。

該會前年六至十二月期間共籌得約三百二十萬元，當中二百萬元屬一名善長的一次性捐款。面對不斷的社會風波，不少善長直言因收入減少而無力維持捐款，協會更被迫取消賣旗，因大部分義工是學生或長者，「萬一有事發生，我哋都唔想有人受傷」，最終決定取消。

該協會自九十年代起從未裝修，桌椅、鐵閘及洗手間等設備陳舊，余說雖然善款狂瀉，幸獲公益金及傳統機構分別捐款五十萬及三十萬元，更換破爛設施，現僅靠該筆捐款及「食老本」來維持營運，惟仍需縮減會員活動節省開支。

直至今年初爆發疫情，協會只提供有限度服務，並暫停其餘項目。余指出，除租金外，現亦如常支薪予按項目聘請的員工，擔心未來若要「做多幾個月（項目）追數」，又沒法籌得足夠善款，將被迫中止有關服務，暫時只能盡量節省開支，「（員工）花紅一向都冇，有機會唔加或加少啲薪」，期望政府可作適切協助。