東方日報A1：暴疫無止境　50善舉煞停　社福機構籌少逾億

社福機構會舉辦賣旗日等不同活動籌款拓展服務，但自去年六月開始，嚴重遭反修例示威打亂而紛紛取消，加上受新冠肺炎疫情打擊，逾五十個籌款活動告吹，如公益金取消百萬行、「樂施毅行者」胎死腹中，社福界逾一億二千多萬元善款白白流失，推展支援老弱傷殘個案服務「無錢難行」，令這群急需照顧援助服務的受助人「避疫慘無助更慘」。有業界代表擔心社福界會迎來倒閉潮，香港社會服務聯會促請政府援助部分社福機構，派發約廿萬元緊急支援金，協助業界提供緊急服務渡過難關。

新冠肺炎令本港陷入半癱瘓，近三十個機構受疫情影響，取消賣旗及籌款活動（見表）。聖巴拿巴會之家、香港唐氏綜合症協會及北區醫院慈善信託基金，成為今年首三個取消各區賣旗日的機構，關注露宿者事宜的聖巴拿巴會之家直指，賣旗取消令資源更緊絀，預計會帶來嚴重財政壓力。本報翻查各機構年報，以了解上年度賣旗日籌得的善款，估計單是今年二月及三月，已有近六百七十萬元善款因取消活動而蒸發。

另外，本報統計去年六至十二月的籌款活動，自九月開始，最少廿六項籌款因社會局勢緊張、交通受阻及安全考慮等原因取消，逾八千萬元善款恐流失。有近半活動在去年十一月取消，當時中文大學及理工大學先後成為反修例戰場，吐露港公路遭堵無法通車，理大圍城又持續十多日，本港最大型的遠足籌款活動樂施毅行者、公益金的全港賣旗籌款活動及新界區百萬行受壓相繼取消。

樂施會二○一八/一九年報顯示，樂施毅行者屬該會籌得款項最多的活動，單是前年，三日活動籌得逾三千八百萬元。公益金則指，去年及今年已取消三項籌款活動，本年度的籌款目標為二億八千多萬元，但受社會、經濟及疫情影響，預料籌款額較去年減少約三成以上；以年度籌款額計算，估計善款下跌達八千四百萬元。公益金又指，政府官員二月下旬將一個月薪酬捐予公益金，該會將了解近月社會狀況及疫情對社福機構服務及運作的影響，以協助渡過難關。

社聯分析，非資助社福機構因受制於項目為本的資助形式，一般難獲額外資助，機構要自行承擔各種營運開支，包括員工薪金、添置基本防疫物資等。部分機構已表示若情況持續，有可能因為財政困難而結束營運。

香港社會工作者總工會會長倫智偉擔心社福機構收入減少面臨倒閉潮，首當其衝的是沒有或領取較少政府資助的小型機構，他們較多提供長者服務，其收入依賴私人或公開籌款，營運及服務勢必受影響。他指出，現時政府較少資助一些非必要的服務，認為目前的衝擊反映政府有必要擴大資助規模。

社會福利署回應指，二○一九/二○年度共有一百一十六間機構獲發賣旗日許可證，八間取消全港賣旗日，廿四間取消分區賣旗日。當中六十六間機構在去年六至十一月獲批賣旗，但有十一間向該署表示，因應社會情況需取消在公眾地方賣旗。至於一般慈善籌款活動，社署同期批出二百一十五個許可證，有三十四個申請被機構撤回，四十個獲批的取消活動，當中有十七個在去年下半年撤回，有十個表明是因社會不穩定及安全考慮而撤回申請。

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