網民熱話：女僱主要求煮食前先消毒　外傭雙手慘被燒傷

有外傭在女僱主要求下，煮食前先用酒精搓手液搓手，導致雙手燒傷。

在疫情影響之下，不少人都對消毒提高警戒，外出回家後不但「勤洗手」，甚至要把所有物件消毒。近日有女僱主要求外傭在煮食前，先用酒精搓手液消毒雙手，結果煮食時雙手被燒傷，意外引起不少網民討論，有人認為僱主要求無理要負上全責，但亦有人認為雙方都有錯。

有網民昨日(27日)在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指家中外傭的朋友雙手嚴重燒傷，事緣該名燒傷外傭的僱主要求她在煮飯前，先用酒精搓手液捽手及手臂，結果開爐時「搶火」，外傭雙手被點燃。到醫院求醫時，僱主更拒絕與外傭入內見醫生，當被醫生問到「點解要咁做」時，外傭只能回答「係太太(僱主)叫佢」。發文者又指，該名僱主每次都要求外傭把找贖的紙幣硬幣用消毒藥水浸一浸再晾乾，直言自己「真係睇唔過眼先出post」。

不少網民看完貼文都批評該名僱主做法，指對方「有強迫症」，又有人表示「應該實施僱主考牌制度」。也有網民質疑在家中為何不用水洗手，「用肥皂加水已經足夠清潔雙手」。另外有網民認為事件雙方均有責任，外傭對使用酒精搓手液認識不足，僱主亦沒有提醒，「酒精好快就揮發，乾咗就已經唔係易燃」，「一個過分緊張有潔癖，一個冇安全意識，就造成意外」。

網民有話說

Cykk Chan：其實都喺廚房，點解唔洗手？平時喺街洗唔到手先用搓手液

Helena Chichi：我覺得兩個都奇怪。工人唔等酒精揮發先近火源。僱主仲怪，好地地喺屋企洗手咪得，點解要工人用酒精消毒隻手？

Joey Ho：其實僱主要樣樣消毒，每個人要求唔同，佢緊張強迫症係一個問題，姐姐受傷係大家對酒精搓手液認識不足，似係意外。

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